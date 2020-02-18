香港財經 時事脈搏

旅遊發展局已向政府提交「2020/21年度工作計劃」，擬於2月24日立法會經濟事務委員會上討論，在未計及新型冠狀病毒肺炎疫情的影響下，當局估算今年本港整體旅客人數按年再跌一成，至5030萬人次。

旅發局總幹事程鼎一表示，目前難以估計疫情對全年訪港旅客數目的具體影響，「但肯定是會見到更大跌幅，下半年旅客數目亦會較去年同期為低」，重申現時2月單日平均訪港旅客人數僅得3000人次，按年暴瀉逾98%，較2003年5月沙士疫情最嚴峻時、每日平均有1萬旅客的情況更差，短期看不到任何利好因素令旅客回升；而待疫情過後，長途客市場恢復亦需時，相信今次旅遊業復甦的難度，將較2003年時更大。

程鼎一提到，2月份本港酒店平均入住率只有20%，部分高檔酒店更錄單位數，來往香港航班機位減少25%，並已取消38班郵輪船次，目前共47個國家或地區向中國發出旅遊警示，當中28個有提及香港，目前業界經營環境極為艱難。當局現階段已停止所有對外宣傳推廣活動，並集中與業界商討支援計劃；倘之後疫情受控，預計5月會先進行重建香港巿面氣氛及消費信心的工作，至第四季才重新舉辦大型盛事及活動，加強全球宣傳，並重建本港旅遊形象。

對於第四季才重新舉辦大型活動，程鼎一解釋，由於年中正值社會運動一周年，加上臨近9月立法會選舉，屆時社會局勢會否再出現動盪，為一重大不明朗因素，他希望疫情結束後，社會焦點能放在重建市面及經濟工作上，休養生息。

旅發局於2020/21年度的巿場推廣預算為3.3億元，會因應疫情情況再作調整。