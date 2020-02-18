香港財經

本港失業率持續上升，並升至逾3年來高位。

政府統計處公布，本港經季節性調整的失業率，由去年10月至12月的3.3%上升至去年11月至今年1月的3.4%。就業不足率維持1.2%的水平。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於經濟情況仍然疲弱，勞工市場進一步放緩，經季節性調整的失業率升至超過三年來的高位。總就業人數的按年跌幅進一步顯著擴大至1.8%，是2003年第三季以來的最大跌幅。

羅致光稱，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的就業情況仍然嚴峻。這些行業合計的失業率維持在5.2%，為超過三年來的高位，行業就業人數按年繼續急跌。同時，建造業的失業率進一步上升至5.7%，為接近六年來的最高水平，而進出口貿易及批發業的失業率明顯惡化。

展望未來，羅致光表示，由於最近新型冠狀病毒疫情的威脅，已對多項經濟活動構成嚴重干擾，尤其是與消費及旅遊相關行業，勞工市場在短期內將承受更大壓力。政府會密切留意有關發展。

總就業人數由去年10月至12月的381.78萬人，下跌至去年11月至今年1月的380.32萬人，減少約1.46萬人。同期的總勞動人口亦由394.18萬人下跌至392.55萬人，減少約1.63萬人。

失業人數(不經季節性調整)為12.23萬人，減少約1700人。就業不足人數4.73萬人，與去年10月至12月的數字大致相若。