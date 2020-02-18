香港財經 時事脈搏

畢馬威預測，香港特區政府於2019至20財政年度將錄得477億元財政赤字，惟建議政府可考慮向每名年滿18歲或以上香港永久居民發放1萬元的電子消費券，用於一般消費、餐飲和消閒娛樂，以支持近月受影響最大的行業。

畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人何家輝指出，推出電子消費券等措施，將還富於民的同時可刺激本地消費，帶動經濟，尤其是對受近期事件和料將持續的經濟衰退影響最大的行業來說，無疑是「及時雨」。

同時，畢馬威建議政府向所有由祖父母照顧子女或傷殘受養人的在職父母提供稅務減免及額外免稅額。政府亦應就住宅物業的租金支出提供稅務減免，為期15年，每年上限為10萬元。

另外，其他措施可包括稅務虧損轉回，容許本年度稅務虧損作一次過抵扣上年度應評稅利潤，並退回已繳的多餘稅款；為有稅務虧損的企業提供一次過補貼；可延遲稅務申報和繳交期限，並豁免2020至21年度部分暫繳稅。豁免2020至21年度四個季度的差餉，並將香港科學園、數碼港和其他公共機構的租金補貼延長6至12個月。

長遠而言，政府應致力推動香港的經濟發展和競爭力，例如向在香港設立地區總部的企業提供利得稅率減半，以吸引企業在香港設立地區總部。擴大和優化其稅務協定網絡，並就香港註冊的專利授權收入引入優惠稅率。