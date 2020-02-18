重要通告 港股直擊 香港財經

恒生銀行(00011)宣布，截至去年底止全年股東應佔溢利248.4億元，按年增長2.6%；每股基本盈利12.77元。

恒生宣布派發第四次中期股息每股4元，按年增11.11%；全年合共派息8.2元，按年增9.33%。

期內，除稅前溢利288.13億元，按年增長1.34%。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前營業溢利304.47億元，按年增長5.2%。平均普通股股東權益回報率為15.2%。

總營業收入633.41億元，按年增長14.27%，其中淨利息收入322.55億元，按年增長7.35%；淨服務費收入64.53億元，按年減8.69%。

淨利息收益率改善兩個基點至2.2%，主要由於客戶存款息差擴闊，以及2019年市場利率上升令無利息成本資金收益增加。淨息差則為1.99%，按年下跌4個基點。

截至去年底，普通股權一級資本比率為16.9%、一級資本比率為18.7%、總資本比率為20.8%，分別較前一年底上升0.3個百分點、0.9個百分點及0.6個百分點。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏在業績報告中提到，雖然環球經濟不明朗導致2019年貿易活動放緩，但恒生憑藉強大的跨境連繫，令內地相關業務的未來發展保持良好勢頭，尤其在經濟發展迅速的大灣區。去年恒生中國的總營業收入上升17%。

她又指出，2020年剛開始，恒生需面對一大挑戰，就是新型冠狀病毒的爆發，疫情已經對內地及香港的經濟活動產生嚴重影響。現時情況仍在不斷發展，但任何長時間經濟放緩，都可能對整個銀行業產生不利影響，同時亦會削弱消費意慾，並對恒生的預期信貸損失預測帶來壓力。

恒生表示，持續的社會動盪加上今年初內地爆發新型肺炎，或進一步增加經濟下行風險，預計今年香港本地經濟將出現溫和收縮。

內地方面，新型冠狀病毒爆發令情況惡化，經濟阻力在未來數月可能會加劇。然而，政府為支持經濟增長而持續採取的財政和貨幣政策新措施，或有助紓緩這些挑戰帶來的不利影響，預計今年內地的國內生產總值增長將較2019年放緩。