港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息微升，報1.77571厘，較周一高0.00041厘。3個月拆息則連續第12日走低，報1.99厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.26857厘，較周一低0.10506厘；1星期拆息回升至1.52714厘；兩星期拆息上揚至1.67351厘。
長息方面，半年期拆息升至2.21923厘；1年期拆息則上揚至2.30179厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7671。
今日 11:32 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息微升，報1.77571厘，較周一高0.00041厘。3個月拆息則連續第12日走低，報1.99厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.26857厘，較周一低0.10506厘；1星期拆息回升至1.52714厘；兩星期拆息上揚至1.67351厘。
長息方面，半年期拆息升至2.21923厘；1年期拆息則上揚至2.30179厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7671。
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