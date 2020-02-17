熱門：

今日 17:04 香港財經

恒指公司推內地高息股及科技股指數

恒指公司公布，推出恒生中國高股息率指數及恒生港股通中國科技指數。

恒生中國高股息率指數旨在反映於香港上市而非賭場及博彩或煙草行業的高股息率內地公司的整體表現。這項指數從符合行業資格的香港上市較大型公司中挑選出50隻股息率最高的內地證券，這些股票的價格波幅須要相對較低及於最近3個財政年度有持續派息紀錄。

恒生港股通中國科技指數追蹤可經港股通買賣，從事科技業務並於香港上市的內地公司的表現。該指數旨在協助發行商為對這個行業的香港上市內地公司有興趣的投資者開發產品。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads