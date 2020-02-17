香港財經

恒指公司公布，推出恒生中國高股息率指數及恒生港股通中國科技指數。

恒生中國高股息率指數旨在反映於香港上市而非賭場及博彩或煙草行業的高股息率內地公司的整體表現。這項指數從符合行業資格的香港上市較大型公司中挑選出50隻股息率最高的內地證券，這些股票的價格波幅須要相對較低及於最近3個財政年度有持續派息紀錄。

恒生港股通中國科技指數追蹤可經港股通買賣，從事科技業務並於香港上市的內地公司的表現。該指數旨在協助發行商為對這個行業的香港上市內地公司有興趣的投資者開發產品。