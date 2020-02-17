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今日 12:23 香港財經

政治動盪累港去年下半年房產投資創10年低

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房地產資本分析公司Real Capital Analytics(RCA)發表報告稱，受去年中的政治動盪拖累，香港去年下半年的房地產投資額跌至10年最低，料今年香港的房地產投資活動很有可能會遠低於其長期平均水平。

路透引述RCA發布的《2019年亞太資本趨勢報告》顯示，自去年6月香港爆發政治動盪，交易和投資者信心受挫，香港房地產投資額下跌，去年全年交易額按年下跌42%，至152億美元；但在可預見的未來，香港仍可能是全球價格最高的市場。

亞太地區去年總投資額按年下跌8%，至1585億美元，但仍是有記錄以來的第三高。投資者撤退主要發生在某些弱勢地區，最大的幾個國家市場相對仍未受到經濟逆向形勢的負面影響。

RCA亞太區董事總經理David Green-Morgan稱，香港今年上半年的房地產投資活動料將進一步放緩，香港於2017至2018年的投資活動異常強勁，年交易額超過250億美元，但這種勢頭難以持續很久，因香港市場的商業房地產存量規模並不及其他全球城市，故去年回復正常只是時間問題，且在預料之中。

不過，去年6月起持續的示威遊行，加劇香港經濟放緩的趨勢，而且進行中的大筆交易不多，故今年香港的投資活動很有可能會大大低於其長期平均水平。

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