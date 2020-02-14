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世衞周末中國實地調查新冠病毒 關注醫護感染



世衞本周末開始在中國實地調查新冠病毒，冀找出疫情爆發原因，及醫護人員被感染情況。另外，埃及確診1宗病例，成為非洲首宗個案。

聯儲局官員:疫情或拖累美國首季經濟



克利夫蘭聯儲總裁梅斯特稱，疫情可能拖累美國首季經濟表現，由於影響難以量化，暫無意下調經濟預測。

華為否認滲入電訊營運商網絡 截取用戶通訊資料



華為否認利用電訊營運商可合法加裝設備、使執法人員需要時可監控用戶的漏洞，而偷取網絡用戶資料。美國眾議院議長佩洛西在德國參加安全會議時，促請別國棄用華為5G設備；華府據報尋求與電訊業合作，冀取代華為地位。

道指收市偏軟 標指與納指輕微創新高



市場仍在評估疫情對經濟的影響，加上美國零售銷售數據差強人意，美股表現反覆，道指最多升39點後曾挫140點，收市仍跌25點或0.09%；標指則漲0.18%，納指上揚0.20%，與標指同創新高。Nvidia季度業績勝預期，股價升逾7%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月零售銷售按月增0.3%，扣除汽車的零售銷售增0.3%，均符預期。密歇根大學2月消費者信心指數初值100.9，高於預期，1月終值99.8。1月工業生產按月降0.3%，預期跌0.2%；出口物價按月降0.6%，進口物價升0.2%。

￭ 白宮顧問庫德洛：華府9月推出次階段稅改，削中等收入家庭稅款10%。

￭ 聯合航空延長旗下波音737 Max停飛至9月4日。

￭ 紐約4月期金收升7.6美元或0.5%，每盎斯報1586.40美元，本周累計升0.8%。

￭ 歐羅區去年第四季經濟增長0.1%，符預期。

￭ 泛歐指數Stoxx 600回吐0.13%，英國跌0.58%；德國倒退0.01%；法國下滑0.39%。

￭ 習近平主持中央改革會議，稱要完善重大疫情防控體制機制。

￭ 中證監放寬上市公司再融資規定，助企業抗疫，恢復生產。

￭ 上海臨港新片區探索開展本外幣合一跨境資金池試點。

￭ 菲律賓即時取消往來台灣旅行禁令。

太興集團料去年少賺逾七成 管理層減薪兩成



太興集團(06811)1月曾發盈警，周五補充稱，預期全年溢利按年減少約70%至80%。鑑於疫情，管理層2月1日起減薪20%，為期3個月。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27589點，較昨日恒指收市低水227點。

￭ ADR港股比例指數報27702點，較港低113點。

￭ 華僑永亨銀行推按揭還息不還本等措施。

￭ 國際娛樂(01009)1750萬英鎊售英甲球隊韋根(Wigan Athletic)，及英國3個物業。

￭ 中煙香港(06055)全年盈利按年升22.91%，末期息16仙。

￭ 朸濬(01355)全年虧損1497.04萬元，不派末期息。

￭ 新華匯富金融(00188)中期虧損1325.3萬元。