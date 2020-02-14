華僑永亨銀行宣布，推出一系列支援措施以幫助受新型冠狀病毒衝擊較大的客戶，包括華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務的客戶。
措施包括為個人及中小企或商業樓宇按揭貸款客戶，提供暫緩償還本金安排，為期最長6個月，期間僅需要每月支付利息，押後償還本金。此外，中小企融資擔保計劃客戶及汽車貸款客戶，亦可申請暫緩償還本金。客戶毋須為有關申請支付任何手續費。
華僑永亨銀行行政總裁藍宇鳴表示，為客戶提供有關支援，希望能幫按揭業主和客戶減輕流動資金的壓力，並共同努力克服這一艱難時期。
今日 20:14 香港財經
華僑永亨銀行宣布，推出一系列支援措施以幫助受新型冠狀病毒衝擊較大的客戶，包括華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務的客戶。
措施包括為個人及中小企或商業樓宇按揭貸款客戶，提供暫緩償還本金安排，為期最長6個月，期間僅需要每月支付利息，押後償還本金。此外，中小企融資擔保計劃客戶及汽車貸款客戶，亦可申請暫緩償還本金。客戶毋須為有關申請支付任何手續費。
華僑永亨銀行行政總裁藍宇鳴表示，為客戶提供有關支援，希望能幫按揭業主和客戶減輕流動資金的壓力，並共同努力克服這一艱難時期。
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