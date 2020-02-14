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今日 15:57 香港財經

渣打推額外措施助本港企業渡難關

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渣打香港繼早前宣布一系列支援個人客戶和中小企業的措施後，今天再公布額外措施以協助本地企業。

渣打表示，在新型冠狀病毒爆發及經濟下滑之時，為了紓緩本地企業的短期財政壓力，渣打會將其商業及中小企業銀行客戶於今年2月24日至3月31日期間到期的合資格貿易融資貸款，延長貸款還款期30天。

該行的客戶經理將直接聯絡合資格的貿易融資貸款客戶講解安排詳情，客人毋須任何申請手續，亦不設額外費用或利
息。

渣打表示，此舉可讓客戶備留更多現金，以應付市場不明朗所帶來的挑戰。

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