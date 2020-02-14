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今日 15:25 香港財經

1月訪港旅客大跌53%

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香港旅發局公布，今年1月初步訪港旅客數字為320萬人次，按年下跌53%，即每日平均約10萬人次，當中，內地及短途巿場跌幅最大，超過五成。

旅發局表示，雖然在1月中因農曆新年效應，訪港旅客回升至平均每日約13萬人次，惟受新型冠狀病毒疫情影響，不少航空公司已暫停來往本港航線及削減航班，政府亦推出一系列大幅減低香港與內地人流的措施，因此，1月下旬旅客大幅下滑，單日訪港客跌至6.5萬人次。

旅發局稱，2月份最新數字顯示，旅客人數持續下跌，單日訪港旅客跌至低於3000人次，當中七成五為非內地旅客。

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