港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續第四日跌勢，報1.77607厘，較周四高0.03869厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19643厘，較周四彈0.19643厘；1星期拆息回升至1.46536厘；兩星期拆息上揚至1.55857厘；3個月拆息則回落至2.01411厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.21304厘；1年期拆息回落至2.30411厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7683。
今日 11:37 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續第四日跌勢，報1.77607厘，較周四高0.03869厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19643厘，較周四彈0.19643厘；1星期拆息回升至1.46536厘；兩星期拆息上揚至1.55857厘；3個月拆息則回落至2.01411厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.21304厘；1年期拆息回落至2.30411厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7683。
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