即巿股評 港股直擊 香港財經

武漢肺炎疫情仍未有受控跡象，但港股似乎已消化了有關負面因素，加上在騰訊(00700)單天保至尊的情況下，港股繼續維持大漲小回格局。早前跟筆者買入香港電視(01137)與日清食品(01475)的朋友，相信近日在任何價位沽貨都是贏錢的。然而投資者應留意，筆者留意到開始有不少股份藉武漢肺炎而有意將其演繹為「口罩股」，甚有炒高散貨派街坊或意圖cap水之意。

過去一周，先有香港電視買設施打造香港製造的口罩，最終批股收場，繼而輪到比亞迪(01211)聲稱至2月底每日可生產500萬個口罩；威高國際(01173)公告如進展順利亦能於3月生產口罩，即日股價爆升近八成；再有建溢集團(00638)預期不久後廠房每日可生產24.6萬至72萬個口罩，即日股價亦升兩成。一時間湧現大量「口罩概念股」，不禁令筆者想起1958年至1960年內地的「大躍進」，齊齊攜手煉鋼，然後齊齊飢荒。

金活隱藏兩大賣點

相對於一些突然間話做的公司，筆者始終傾向其本業為該公司專長的股份，例如在1月24日的文章提到武漢肺炎爆炒股金活醫藥(01110)，當中便提到了其為「普濟抗感顆粒」總經銷商。早前上海藥物所及武漢病毒所曾經發出聯合公佈，表示中成藥「雙黃連」口服液可抑制新型冠狀病毒。在訊息未被證實真偽情況下，大量內地人一窩峰搶購雙黃連，令不少人視雙黃連為一個笑話，多於試圖了解其真實作用。

到目前為止，仍然未有任何藥物有效針對武肺，因此針對氣管及喉嚨的中成藥便成為預防性藥物的首選。普濟抗感顆粒本身的成分包括酒黄苓與酒黃連，同時亦有板藍根、桔梗與柴胡等，因此筆者當時推薦金活時，便正正是因為了解到其成分所致。除此之外，普濟抗感顆粒屬香港製造有信心保證，因此成為內地市民囤積及服用的中成藥。

此外，《人民日報》早前提出十大疫情防治解決方案，當中第八點提到，如有咳嗽咽喉痛，應服用枇杷膏，金活本身就是京都念慈菴枇杷膏分銷代理商。筆者首次推介金活時，其股價收報0.91元，推介後五棍便打上1.19元，與筆者早前給予的目標價1.2元僅差一仙，五日爆升30.8%，輕身上路無阻力。現時金活股價於100天線約0.91元見支持，又回到最初的起點，投資者不妨於現時作二度吸納，於0.9元之上分段收集，相信下一浪浪頂將升穿1.2元，可將目標價推高至1.35元，屆時其估值及市值仍然雙低。

換個話題，武肺曾一度令市場憂慮會觸發大量投保人士索賠，然而不少報告已指出，目前有關索償主要由商業醫療保險覆蓋，而相關保險的滲透率低企，佔內險整體業務比例很低。除此之外，武肺疫情並不屬於在重大疾病產品涵蓋，內地政府將會支付醫療大部分費用，因此內險公司面對此方面的索償，未必如想像中龐大。多隻內險股中，可留意早前股價已出現較大幅度調整的中國人壽(02628)。

以50天線作目標價

國壽本月低位較上月高位已大幅回調19.2%，足足跑輸恒指及國指10.4個百分點與7.8個百分點，相信已充分反映了疫情對內險股帶來的潛在負面因素。事實上，國壽於1月中曾公布盈喜，預期去年純利按年增長4倍至4.2倍，至569.75億元人民幣至592.54億元人民幣，相當於預測每股盈利約2.265港元至2.356港元。國壽昨日收報19.46元，現價相對去年預測市盈率(P/E)約8.3倍至8.6倍，估值合理。

國壽去年純利爆升，除了因為2018年的低基數效應之外，還包括2019年應交企業所得稅減少約51.54億元人民幣所致。國壽於公布盈喜前收報22元，至2月3日及4日觸及18.5元後見底，現時已重新企於10天線之上，投資者宜以槓桿方式於10天線約19.3元水平吸納，首站先以轉趨平滑的50天線作目標，食糊位可放於20.5元。順祝各位，情人節快樂，珍惜眼前人。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產