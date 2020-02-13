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今日 15:16 香港財經

貿發局助中小企對抗逆境 開拓多元市場

新型冠狀病毒肺炎肆虐，令本已下行的香港經濟受到進一步打擊，香港貿發局將與港商共渡難關，協助他們提升裝備，以克服不同的營商挑戰，並多元發展業務和開拓新市場。

貿發局稱，考慮到新冠肺炎的影響及港商的需要，將調動展覽及會議舉行日期，並繼續通過各種渠道為港商創商機。

主席林建岳表示，香港過去一年經歷前所未見的挑戰，影響經濟、政治、社會及民生。從中美貿易摩擦、社會事件到「新冠肺炎」都打擊香港經濟，前景未許樂觀，預計今年上半年香港零售飲食業低迷，就業市場亦受拖累，疫情的實質影響有機會高於「沙士」。

他稱，貿發局會透過科技及電子平台，維持基本日常運作以支援中小企，又重新編排活動或調整推廣模式，以助港商捕捉機遇。若疫情在年中前好轉，下半年將全力協助中小企拓展新商機及多元發展業務。

當疫情受控後，內地回復增長步伐，港商可從「粵港澳大灣區」進軍內地市場，並通過優惠政策，開拓與香港簽訂自由貿易協定的市場。這些市場包括東盟、冰島、瑞士、挪威、列支敦士登、澳洲、新西蘭、格魯吉亞、智利等。

為協助港商提升營商實力，該局將推出中小企升級轉型支援計劃，配合政府各種資助基金，希望協助中小企解決燃眉之急。支援計劃涵蓋品牌管理、電子商貿、開拓新市場及轉移生產基地4個範疇，並提供免費支援服務。

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