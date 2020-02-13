即巿股評 港股直擊 香港財經

港股本周繼續強勢，曾於本周一低見調整至27000邊緣後，彷彿似有「無形之手」把指數推回27300的重要支持區，昨天更重上250天線(27687)，氣勢一時無兩。

大市並未受疫情繼續肆虐所拖累，反見有「跌唔落」的感覺，相信是因為北水繼續大量灌溉，導致每天仍有過千億成交。在是次「疫市」中一枝獨秀的「民生股」如網購、網遊及醫藥繼續受到追捧，在港人日常生活飽受新冠肺炎的困擾下，帶動網購的需求日增，魔童的香港電視(01137)備受熱捧，更是創下近年的新高；而本周另類「民生股」受到「盲搶炎」所帶動，維達(03331)及恒安(01044)等家庭護理股亦同樣突受急追。筆者認為上述股份在近月已被追捧多時，相信開始會出現如香港電視(01137)等批股的現象，加上家庭護理股受追捧的理由較為牽強，投資者在買入前，必須細心考慮。

不過，筆者相信醫療保健股在未來每遇調整可成考慮「買入」的對象，因為眾所周知，全球各地在不同季節均受到病毒變種所困擾，人們對藥物及醫療用品的需求亦會每年上升，所以建議投資者可留意醫療科技股，如平安好醫生(01833)剛公布業績虧損收窄，而且其應用程式在疫情期間用戶註冊量飆升10倍，可見其需求增，相信來年有望轉虧為盈。

再者，大市在疫情籠罩下仍然保持強勢，可能是因為世界各地已相繼提出「疫情受控」等消息，偷步炒上，相信仍受制於27800的心理關口；若消息獲得確認或疫情有所受控，及成交仍然保持過千億下，而又能企穏在27800，大市有望受到美股不斷創新高的帶領下，挑戰28300，傳統股份如港交所(00388)相信亦再一次成為大市上升的動力。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗