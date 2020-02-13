香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第四日下跌，報1.73738厘，較周三低0.05464厘，是自去年10月25日以來新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1厘，較周三跌0.09786厘；1星期拆息回落至1.23607厘；兩星期拆息下滑至1.45018厘；3個月拆息走低至2.03464厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.21411厘；1年期拆息則略升至2.32686厘。

港滙方面，截至上午11時27分，港元兌美元報7.7694。