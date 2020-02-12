香港財經 時事脈搏

新冠肺炎疫情持續擴散，進一步打擊零售業，香港地產建設商會昨日表態願為商戶減租後，陸續有商場業主推出短期減租等措施，紓緩商戶營運壓力。

新鴻基地產(00016)宣布，為協助穩定經濟、保障就業，正積極與旗下商場商戶了解經營狀況，並向經營有困難的商戶，按個別行業或商戶情況減免2月份基本租金三至五成，初步估計紓困措施會令大部分租戶受惠。

港鐵(00066)表示，雖然疫情對經營環境的打擊於上月底才開始浮現，但為盡快紓緩小商戶面對迫切的經營壓力，會立即推出針對旗下商場小商戶的援助措施，延續去年下半年因應社會事件而實施的租金調整方案。至於其他連鎖及跨國集團商戶，因應不同的業務性質，受影響的規模及程度均不盡相同，港鐵正收集本年頭兩個月的銷售數據，將盡快推出紓困方案。

太古地產(01972)發言人表示，自去年受社會活動影響下，太古地產是首批提供短期租金調整以支援租戶的發展商之一，會因應個別租戶的經營情況，提供援助。

此外，有媒體引述九龍倉置業(01997)旗下海港城向租戶發電郵，指商場2月減租50%，將於稍後公布詳情。海港城發言人表示，與各租戶均有簽訂保密協議，所有的洽談內容和合約安排未能對外透露。

領展(00823)昨日亦宣布，為紓緩旗下本港商場租戶因疫情帶來的營運壓力，成立8000萬元「中小商戶同舟計劃」，同時因應個別租戶面對的經營狀況，延續去年下半年所提供的針對性支援，包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、免租期、租金減免、針對飲食商戶的額外泊車優惠。

地建會早前稱，經歷去年社會動盪，今年再遇上疫情，香港經濟面臨嚴峻考驗，有鑑於零售餐飲業當前的困難境況，該會會員本着同舟共濟、共渡時艱的精神，繼續與有需要的租戶按個別情況探討各種可行辦法，包括提供寬減租金，以紓緩他們的經營壓力。