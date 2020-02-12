香港財經

因應新型冠狀病毒疫情為香港經濟帶來廣泛影響和不確定性，大新銀行(02356)宣布，推出不同的紓緩措施，包括按揭還息不還本的計劃。

由即日起至6月底，具備良好還款紀錄的商業及中小企客戶，可申請為期最多6個月的物業按揭或分期貸款延期還本安排。相關延期還本安排亦適用於非專利公共巴士貸款營運客戶。

同時，與該行有一年以上的戶口關係，並在過去6個月具備良好還款記錄的合資格貿易融資客戶，於2月13日至4月30日到期的入口貿易貸款可獲30日延期安排。

至於從事零售、飲食、物流、旅遊及酒店、娛樂及醫護行業的個人客戶，由即日起至6月底，申請為期6個月的物業按揭貸款「還息不還本」計劃。限期屆滿後，可再申請延長計劃多6個月，總期限不多於12個月。合資格客戶需在最近12個月具備良好的還款紀錄，及剩餘按揭還款期須多於12個月。

該行亦為從事上述受影響行業，並具備良好還款紀錄的私人無抵押貸款客戶及信用卡客戶，提供豁免逾期費用及或逾期利息。

另外，持有泰禾人壽透過該行銷售的人壽保險的現有或全新受保客戶，可獲提供免費「新型冠狀病毒」額外住院現金保障。由即日起至4月底，若受保客戶確診新冠肺炎而需住院，可獲每日800元的現金保障，最長可達50日。