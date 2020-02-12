香港財經

港元拆息(HIBOR)全線下跌，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日走低，並跌穿1.8厘水平，報1.79202厘，較周二低0.05244厘，是自去年11月7日以來新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.09786厘，較周二跌0.02厘；1星期拆息回落至1.40375厘；兩星期拆息下滑至1.54196厘；3個月拆息走低至2.11268厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.22821厘；1年期拆息回落至2.32554厘。

港滙方面，截至下午2時08分，港元兌美元報7.7676。