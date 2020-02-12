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【新股追蹤】大喜屋擱置上市

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大喜屋集團(06813)宣布，基於考慮多項因素，包括現行市況，公司與獨家全球協調人磋商後，決定股份發售及其在聯交所主板上市的計劃不予進行。

大喜屋稱，與國際包銷商將不會簽訂有關國際配售的國際包銷協議，而有關香港公開發售的香港包銷協議亦因此不會成為無條件。

大喜屋集團原計劃以每股1.6元至2元招股，發售1億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資1.6億至2億元，於本周五掛牌。

今次是繼Hygieia Group(01650)後，今年第二隻擱置上市的新股。

下載港交所通告原文

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