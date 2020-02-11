國際財經 香港財經 中國財經

鮑威爾:密切關注新型肺炎發展



美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會講稿稱，密切關注新冠肺炎疫情或破壞中國經濟，並對其他經濟體帶來溢出效應，但美國經濟前景大致樂觀。另外，聖路易斯聯儲總裁布拉德認為，全球貿易政策不確定情況已減退，但須觀望製造業能否好轉。

拉加德:貨幣政策非唯一選擇



歐洲央行行長拉加德表示，貨幣政策並非成為唯一選項，央行寬鬆措施持續時間愈長，產生更明顯副作用的風險會愈大。

美官員指華為藉「後門」滲透全球通訊網絡



《華爾街日報》引述美國政府官員稱，美國情報人員早於十多年前已發現，中國華為能透過「後門」裝置，滲透全球的流動通訊網絡設備。

鍾南山:部分省份改善 疫情或在4月結束



國家衞健委高級別專家組組長鍾南山預計，新冠肺炎疫情在2月達到高峰，可能在4月結束。廣東、浙江及其他一些省份，新增確診病例數量正逐漸下降。世衞總幹事譚德塞稱，疫情應該被視為全球「頭號公共危害」。

標指納指創收市新高 道指先升後回



中國新冠肺炎新增確診個案數字放緩，加上鮑威爾對美國經濟前景樂觀，美股三大指數周二即市齊破頂，標指及納指創下收市新高。標指升見3375點新高，納指一度漲至9714點高位，收市分別上揚0.17%和0.11%；道指最多升138點，高見29415點，收市倒跌不足1點，尾段最多曾挫66點。英特爾股價高收1.54%，Verizon與微軟都回吐超過2%。

外圍焦點簡訊

￭ 波音：今年1月錄得飛機新訂單為零。

￭ 美國地方法院批准T-Mobile US與Sprint合併。

￭ 美元兌歐羅最高報1.0892美元，美市尾段倒跌0.06%，至1.0918；美元兌日圓持穩。美滙指數偏軟報98.75。

￭ 紐約4月期金收市跌9.4美元或0.6%，每盎斯報1570.1美元。

￭ 紐約期油升0.8%，每桶收報49.94美元，布蘭特期油漲1.4%。

￭ 加拿大去年對中國出口貨值下滑16%。

￭ 泛歐Stoxx 600升0.90%，創新高收報428點。英國股市進賬0.71%，德國抽高0.99%，法國攀升0.65%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27670點，較昨日恒指收市高水86點。

￭ ADR港股比例指數報27685點，較香港收市高101點。

￭ 恒地(00012)西半山The Richmond周二更新價單，調高12伙餘貨售價最多約2%。

￭ 領展(00823)據報終止參與英國房託Intu Properties的融資商討。

￭ 安域亞洲(00645)2供1股，供股價0.335元，集資5730萬元。

￭ 海鑫(01850)控股權易手，獲提要約全購。

￭ 全通(00633)間接附屬獲中鐵友嘉以現金代價10億元入股，佔擴大後股本約30%，資金用於拓展5G技術。

￭ 陽光房地產(00435)截至去年12月底中期可分派收入按年增0.82%，每基金單位派13.2仙，派發比率93.6%。

￭ 朗廷(01270)截至去年12月底止全年可分派收入按年跌36.88%，末期派每股份合訂單位3.4仙，按年減少67.6%。

￭ 朗生醫藥(00503)準備7至10天內逐步恢復生產。

￭ 北海集團(00701)料全年轉賺2.3億至2.8億元。

￭ 平安好醫生(01833)執行董事兼首席執行官王濤：維持2021年達致收支平衡目標。

￭ 周黑鴨(01458)因應疫情，全國約1000間門店暫停業。