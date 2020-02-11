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瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，新型肺炎疫情較2003年沙士時更嚴重，涉及地域範圍更廣，現時產業鏈的融合度亦較當年高，加上多地作出封城及交通限制措施，對中國經濟的負面影響亦大。

她指出，目前假設今次疫情可在第一季內受控，即3月底後沒有新增病例，並在4月恢復生產，在此情景下，該行預計中國首季GDP增長按年升3.8%，按季則跌1.5%，而全年GDP增長則為5.4%，較原本預測的6%下降；若疫情未能在首季受控，經濟情況或較差，料首季GDP增長放緩至3.5%，全年則為5%。

汪濤稱，疫情對零售、餐飲、旅遊及航空等消費行業構成打擊，因多國及地區對中國旅客設限制，料全年中國外出旅遊業跌30%，而首季則跌60%；而前往中國的旅遊業全年會跌50%，首季跌80%。其他相關地區的旅遊業亦受影響，包括香港、新加坡及泰國。

她表示，目前估計香港全年GDP將跌1.8%，首季則跌6%。

假若疫情受控，汪濤稱，中國第二、三季將見顯著反彈，穩增長首先要靠財政措施，如減免稅費、租金，以及加大民生措施，後期再加大對基建支持，料未來幾星期會有政策出台。

她稱，今次疫情造成延遲開工，對中小企的現金打擊尤其大，短期會影響就業及工資，並延伸至對消費的打擊，政府應對相關企業作減免稅費。