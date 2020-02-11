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三藩市聯儲總裁:疫情對美經濟影響有限



美國三藩市聯儲總裁戴利稱，新冠肺炎疫情對美國經濟影響有限；她又表示，人口老化及全球化問題令物價升勢受抑制，聯儲局宜容許通脹高於局方指標水平。此外，聯儲局理事鮑曼說，目前的利率政策「應該有助於支持經濟擴張」。

日產九州工廠暫停產 中國零件供應短缺



日產汽車稱，位於日本九州的工廠將於本周五(14日)和下周一(17日)暫時停產，因新冠病毒疫情開始收緊全球供應鏈。

阿里巴巴發布多條商家扶助舉措



阿里巴巴與螞蟻金服宣布六大措施扶助中小企業，包括減免平台商家經營費用、提供免息低息貸款、開放靈活就業崗位、補貼快遞物流、提供數碼化服務、支援遠端辦公。

標指納指破頂 道指收市升174點



肺炎疫情續困擾市場，美股連續第二個交易日低開，道指最多下滑106點，其後受惠科技股造好，大市輾轉向上，道指緊貼全日高位收市漲174點或0.60%；標指反覆回揚0.73%，納指更漲1.13%；按整數點計算，標指與納指都以全日最高位收市，齊創即市新高及收市新高。亞馬遜股價升2.63%，創新高突破2100美元水平。

外圍焦點簡訊

￭ 美元兌歐羅尾段緊貼逾4個月高位1.0909美元，上揚逾0.3%。美滙指數攀升0.18%，報98.86。

￭ 紐約4月期金收市升6.1美元或0.4%，每盎斯報1579.50美元。

￭ 特朗普政府在預算中提議，釋出最多1500萬桶石油戰略儲備。

￭ 英國脫歐事務代表高文浩：計劃年底於邊境設立關卡，處理歐盟進口貨。

￭ 英國股市收市跌0.27%；德國回落0.15%；法國倒退0.23%。

￭ WeWork主席：因應新冠肺炎疫情，暫停中國100幢共享辦公商廈運作。

￭ 習近平：新冠疫情仍十分嚴竣，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制 。

￭ 李克強：要集中各方力量加強新冠藥物等研發。

周大福40多間港澳分店暫停營業



周大福(01929)因應新冠病毒疫情，旗下40多間港澳分店暫停營業，其餘分店縮短營業時間至晚上7時，直至另行通知。謝瑞麟(00417)部分分店暫停營業，港澳地區只有共15間分店續營業。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27123點，較昨日恒指收市低水118點。

￭ ADR港股比例指數報27255點，較港高14點。

￭ 港府：如政府僱員受僱工作期間因工意外染上新型肺炎，會依法及聘用條款獲補償。

￭ 渣打香港為按揭計劃個人客戶提供「還息不還本」選擇，上限期數12個月。

￭ 會德豐地產啟德OASIS KAI TAK加推6伙低座單位，折實售價995萬至1630.4萬元，平均呎價25591元。

￭ 1月二手居屋買賣錄240宗，總值12.7億元，按月分別跌18.9%及19.9%，創4個月新低。

￭ 香港電視(01137)：倘有需要或考慮融資。

￭ 金界(03918)全年盈利按年增33.46%；派末期息5.09仙。

￭ 金隅集團(02009)旗下公司中標北京地塊使用權，成交總價27.88億人民幣。

￭ 永利地產(00864)料全年錄得虧損淨額。

￭ 遠東發展(00035)以2825萬英鎊收購倫敦金絲雀碼頭項目Ensign House。

￭ 三愛健康(01889)遵照中國政府疫情防控規定，暫停製藥廠等業務，預期2月16日恢復營運。