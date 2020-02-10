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今日 19:47 香港財經

渣打香港推還息不還本等措施

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渣打銀行(香港)公布，推出多項措施與客戶共渡時艱，包括會為按揭計劃(包括按揭保險計劃)的個人客戶提供6個月「還息不還本」選擇，以即時紓緩客戶的財政困難。客戶如有需要，可申請續期6個月。

同時，現有「拓展易」中小企業分期貸款、「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」客戶，可申請延遲償還本金最多6個月，期滿後可申請續期，合共上限為12個月。新申請「中小企融資擔保計劃」客戶可獲全期擔保費的50%資助，上限為5萬元。

初創企業、「拓展易」中小企業分期貸款、「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」客戶可獲豁免全數戶口管理費用。新申請「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」可獲豁免申請手續費申請「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」特快通道，申請金額上限可達300萬元。

於上月23日至4月底期間，所有保誠人壽保險保單的受保人，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時享有免費額外住院現金保障，為每日600元、長達45日，毋須等候期。同時，客戶可申請延長續保寬限期保障，由現時的30日延長至90日。

於3月至5月期間，該行會以退回形式豁免客戶信用卡逾期手續費。同時，個人客戶以電子渠道進行本地轉賬，手續費都會以同一形式豁免。

 

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