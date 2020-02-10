香港財經

建行亞洲公布，本周起推出「普惠金融風雨同舟」六項金融服務措施，如協助受疫情影響的本地中小企業客戶，對於其物業按揭貸款可申請6個月的「還息不還本」，期滿後可申請再延長6個月。

本地中小企業客戶可申請調整貸款期限、變更還款方式、調整結息頻率等紓困措施。對個人住房按揭貸款客戶，如供款一年以上且過去12個月還款正常的，可申請6個月的延期還款，期間「還息不還本」，期滿後可申請再延長6個月。

至於經營車貸款客戶(旅遊巴、小巴、的士及貨車)，亦可申請延期還款，以幫助客戶渡過難關。