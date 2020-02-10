香港財經

AXA安盛公布，推出 「守護前線」醫護保障計劃，特別為香港醫院管理局員工提供免費的住院保障及身故保障。

有關計劃為新型冠狀病毒而設之免費保障包括：一筆過1萬元住院保障，以及10萬元身故保障。