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今日 14:04 香港財經

會計師公會料港本年度錄得財赤181億

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香港會計師公會估算政府2019/20年錄得財政赤字181億元，財政儲備將由去年3月底的11710億元降至11529億元。公會稅務師會執行委員會前主席蘇國基表示，儘管環球經濟正值低增長期，下年度經濟面臨更大挑戰，財政壓力或會更大，但政府仍有足夠財力支援企業及個人，在疫症時期希望政府可盡快落實早前提出的100億元抗疫基金，相信在現狀下可特事特辦彈性處理。

會長江智蛟指出，香港外部面對中美貿易摩擦，內部又出現修例風波及武漢肺炎，在經濟放緩、人口老化令政府支出增加等因素下，為保持競爭力，現在時好時機全面檢討香港稅制，以合乎國際化，為納稅人提供更清晰指引，營造有利環境。

江智蛟又建議，應檢討及整合為初創公司及中小企而設的各種資助計劃，廢除嚴苛條件令資助切合實際商業需要，認為可推行單一平台以方便推廣及統籌；建議為初創企業投資者提供集團稅務虧損抵免。

公會稅務師會執行委員會副主席陳錦榮表示，在民生及營商援助措施方面，建議公共交通費用補貼計劃應涵蓋邨巴；增強對中產、N無人士及社會保障受助人的支援措施；考慮提供房租扣稅額，每年上限10萬元；以稅務虧損轉回紓緩企業現金流壓力；支援僱員，檢視破產欠薪保障基金各項特惠款項的上限。

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