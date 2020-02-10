港元拆息(HIBOR)普遍下跌，其中隔夜拆息六連跌。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.16679，較上日跌1.12厘，下調0.04679厘，連續第六日走低。
1星期拆息略升至1.5厘；兩星期拆息跌至1.62929厘；與樓按相關的1個月拆息降至1.87179，較上日跌0.03732厘；3個月拆息則降至2.19738厘。
長息方面，半年期拆息跌至2.30821厘；1年期拆息降至2.37821厘。
港滙方面，截至上午11時47分，港元兌美元報7.7662。
今日 11:48 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍下跌，其中隔夜拆息六連跌。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.16679，較上日跌1.12厘，下調0.04679厘，連續第六日走低。
1星期拆息略升至1.5厘；兩星期拆息跌至1.62929厘；與樓按相關的1個月拆息降至1.87179，較上日跌0.03732厘；3個月拆息則降至2.19738厘。
長息方面，半年期拆息跌至2.30821厘；1年期拆息降至2.37821厘。
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