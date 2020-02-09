香港財經

南洋商業銀行宣布，為協助客戶應對目前疫情，推出7項支持措施，包括物業按揭貸款「還息不還本」安排，為客戶提供便利。

南商表示，為減輕客戶每月供款壓力，提高資金周轉靈活度，由即日起至6月30日，供款1年或以上及過往12個月還款紀錄正常的按揭客戶，可就其物業按揭貸款申請「還息不還本」，免還本期最長可達一年，並豁免相關申請手續費。客戶亦可申請延長還款年期，紓緩長遠供款壓力。

豁免南商(中國)同名賬戶滙款服務收費，由即日起至3月底，所有個人客戶提供滙款至南商(中國)同名賬戶的滙款服務收費豁免優惠。另外，該行提供指定認可文件代轉遞至南商(中國)服務，不設任何轉遞費用。

延長保費寬限期及提高保障，由即日起至8月底，客戶持有於該行投保的指定保險公司人壽保險單，受保人於保障期內不幸確診感染「新型冠狀病毒」，可獲額外保障，包括一筆過5000元隔離現金保障、每日800元，最高60日的住院現金賠償、50萬元身故賠償等。另外，若客戶未能如期繳交指定保險公司人壽保險計劃的保費，保費寬限期可延長至6月底。

另外，延長現有三項「中小企業支援措施」優惠至今年12月底，以幫助中小企業客戶業務減少營運開支。豁免企業客戶轉數快(FPS)收費，以及加大力度支持經營醫藥設備、衞生及民生用品等防護抗疫行業的工商企業，提供特快貸款審批綠色通道，同時可豁免貸款手續費。