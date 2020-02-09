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陳茂波料疫情影響經濟較沙士大 籲業主減租

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財政司司長陳茂波發表網誌稱，新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，疫情令本已下行中的經濟受到進一步的打擊。很多慣常在新春期間舉行的團體活動或春茗都因疫情而取消，旅客銳減，飲食、零售、消費及旅遊相關等行業受到重創。事實上，隨着市民出行大幅減少，整體商業和經濟活動已顯著減慢，經濟已愈趨困難，如何應對是迫在眉睫的問題。

陳茂波說，很高興已有銀行主動推出措施，提供可就物業按揭貸款申請暫時「還息不還本」的安排，相信短期內其他銀行亦會各自推出能協助中小企及市民的措施。此外，他再次呼籲各業主履行社會責任，與大眾共渡時艱，為生意受困的租戶提供較大幅度的減租安排。

他又提到，疫情對本港經濟實質影響程度要視乎事態發展，但相信前景未許樂觀，並很有可能高於2003年時沙士對經濟的影響。今次疫情迅速向內地全國蔓延，對於正在轉型中的中國經濟，造成的影響亦會比沙士時期為大。倘若內地經濟增長的動力放慢，全球的經濟增長亦會受到影響。

陳茂波指出，可以預期本港就業市場面對的壓力將增大。最新的失業率數字將在月中公布，從市面情況來看，很大機會高於去年第四季的3.3%。

距離新一份《財政預算案》發表還有兩個多星期，陳茂波指出，疫情迅速變化對預算案的編製工作帶來更大挑戰，正評估疫情對本港經濟的最新影響，並審視不同措施的適切性。

陳茂波同時稱，過去兩星期，債券、貨幣、外滙和衍生工具市場未見異動，股票市場縱有波動，仍平穩有序運作，反映本地及國際投資者對香港市場保持信心，會繼續緊密監察市況變化。

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