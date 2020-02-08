國際財經 香港財經 中國財經

儲局: 新型肺炎疫情成為美國近期威脅



美國聯儲局報告稱，中國新型肺炎疫情是美國金融體系面對的近期威脅，疫情惡化或觸發市場避險，帶動美滙上揚、貿易額與商品價格下滑。白宮經濟顧問庫德洛說，樂見聯儲局較為進取地減息。

瑞信革除CEO譚天忠 冀平息監視醜聞



瑞士信貸宣布革除行政總裁譚天忠(Tidjane Thiam)職務，他涉及派人監視前高層的醜聞。

人行便利措施支持疫情期間發債



新華社報道，人民銀行稱將採取多項便利措施，支持金融機構在疫情防控期間發行各類金融債券，以及資產支持證券、短期融資券。

疫襲憂慮重燃 道指收市挫277點



投資者對肺炎疫情打擊環球經濟的憂慮重燃，蓋過美國非農業職位增長遠勝預期的好消息，道指結束4連升，周五曾挫322點，收市仍跌277點或0.94%；標指與納指都回落0.54%。Caterpillar股價挫2.83%，英特爾、蘋果和高盛跌幅都超過1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國非農業職位1月增加22.5萬個，遠勝預期；失業率升至3.6%，市場本來預期維持3.5%。

￭ 美滙指數尾段升0.2%，報98.69。德國工業生產數據差，歐羅低見1.0943美元。日圓受避險需求支持，兌美元升0.2%。

￭ 紐約期金先跌後升，收市漲0.2%，全周仍跌0.9%。

￭ 紐約期油跌1.2%，每桶收報50.32美元；布蘭特期油下滑0.8%。

￭ 英國股市收市跌0.51%；德國回落0.45%；法國下滑0.14%。

￭ 國家衞健委高級別專家組組長鍾南山：新型肺炎新增病例料不再上升太多，疫情還有幾天才到拐點。

￭ 世衞：新型冠狀病毒疫情下，全球面臨個人防護裝備長期短缺。

￭ 俄羅斯央行下調指標利率四分一厘，至6厘。

美傳阻跨太平洋電纜駁香港 科企尋覓替代點



消息稱，美國政府反對興建一條連接香港的跨太平洋海底電纜項目，谷歌等科技公司研究取代連接香港的電纜。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26985點，較昨日恒指收市低水419點。

￭ ADR港股比例指數報27147點，較港低257點。

￭ 周六凌晨起，由內地入境本港的所有人士須強制隔離檢疫14日。香港航空一班由北京飛往香港的航班，由於延誤至凌晨才抵港，機上乘客須強制檢疫。

￭ 內地出入境管理部門自2月7日起，暫停辦理居民赴港商務簽注。

￭ 傳媒引述香港酒店工會：近100名皇悅酒店集團員工，遭資方即時解僱。

￭ 中信銀行為中小企持有人提供私人分期貸款，首12期只需償還利息，毋須償還本金。

￭ 中銀香港(02388)物業按揭貸款「還息不還本」措施，擴大至按揭保險計劃貸款。

￭ 永旺(00984)料全年虧損按年增約1.35億元，2018年度同期虧損4922.4萬元。

￭ 首創置業(02868)組合資，規模達25.36億人民幣，以購買上海商業項目。

￭ 山東高速金融(00412)預期全年虧損大幅增加。

￭ 殺人鯨資本近日發表報告狙擊康哲藥業(00867)，質疑誇大盈利及主席涉以權謀私，康哲藥業強烈否認。

￭ 上海集優(02345)料全年利潤按年減少57%，至不少於1.2億人民幣。