香港財經 時事脈搏

集友銀行表示，因應新型冠狀病毒肺炎情況迅速變化，為保障客戶及員工的健康，香港全線分行網點的營業時間星期一至五繼續維持上午9時至下午3時，直至另行通知。

星期六的營業時間維持上午9時至下午1時。