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努欽重申美或再降華關稅



美國財長努欽重申，在第二階段貿易協議，美國或再下調對中國加徵的關稅，不認為中國在履行協議承諾上有問題。

FAA局長迪克森:波音737 MAX數周內料試飛



美國聯邦航空管理局(FAA)局長迪克森稱，相信國際航空管理機構會認同波音737 MAX在飛行安全方面的修正，數周內有望批准復飛。他披露，最新發現737 Max防失速系統一個警報燈仍未正確運作。

Uber上季收入勝預期 送餐開支蠶食利潤



Uber第四季收入升37%，至40.7億美元，略多於預期；淨虧損擴大至11億美元，主要因為投放資源拓展送餐服務，但期內召車服務業務有利可圖。

美股三大指數破頂 道指收市升88點



中國2月14日起將總值750億美元美國貨加徵的關稅減半，美股連續第4日造好，三大指數齊創即市新高和收市新高，道指曾升117點，盤中高位觸及29408點，收市報29379點，升88點或0.30%；標指漲0.33%，納指上揚0.67%。波音抽高3.6%，微軟及蘋果分別攀升2%和1.1%。Twitter上季盈利按年跌53.48%，但收入首次破10億美元關，股價飆升15%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，報20.2萬，為9個月來最少，數據勝估計。4周移動平均數跌至21.175萬，反映勞工市場穩健。

￭ 美國司法部長巴爾提議華府入主諾基亞或愛立信，應對華為5G技術威脅。

￭ 美滙指數尾段報98.48，上揚0.18%。德國經濟數據不佳，歐羅徘徊兩個月低位附近。美元兌日圓升0.15%。

￭ 紐約期金收市漲0.5%，每盎斯報1570美元，市場憧憬低息環境利好。

￭ 俄羅斯據報反對油組為應對疫情而再減產，布蘭特期油收市跌0.6%，紐約期油升0.4%。

￭ 英國股市收市進賬0.30%；德國躍升0.72%；法國彈高0.88%。

￭ 人民銀行據報將確保首季辦理再貼現累計不低於100億人民幣，全年不低於300億，其中逾80%支持中小微企業。

￭ 安倍晉三：拒絕由香港出發、即將到達日本的郵輪「威士特丹」號上外國乘客入境，周五午夜生效；據報船上發現新型肺炎疑似患者。

滙豐:與客戶緊密溝通了解財務所需



金管局稱，獲部分認可機構通知擬向客戶推臨時紓緩措施；滙豐稱與客戶緊密溝通，了解其財務所需；渣打香港研推紓困方案。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27295點，較昨日恒指收市低水199點。

￭ ADR港股比例指數報27326點，較港低167點。

￭ 香港快運取消本周六至下月26日部分航班，涉香港來往首爾、大阪、長崎和石垣島共82班機。

￭ 新濠國際(00200)附屬新濠博亞娛樂暫停對澳洲皇冠度假第二輪入股計劃。

￭ 徽商銀行(03698)披露新包商銀行設立細節，擬注資不逾36億人民幣持股約15%，公司註冊資本200億元。

￭ 中國金控(00875)向非執董林裕豪配股集資1.3億元。

￭ 新時代能源(00166)為阿根廷項目撥備22.4億元。

￭ 華地國際(01700)通過私有化協議。

￭ 圓通速遞(06123)料全年純利減少約70%。