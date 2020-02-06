香港財經

證監會禁止興業金融前研究分析員謝嘉熙重投業界，為期12個月，由今年1月31日起至明年1月30日止。

證監會的調查發現，謝嘉熙在2013年8月至2015年10月期間，透過其父親在另一家經紀行的證券交易賬戶進行交易，而沒有通知其當時的僱主興業金融，並且兩次買賣興業金融受限制名單上的股票。

證監會指出，他的行為不僅違反了興業金融的內部政策和《操守準則》，而且與他作為研究分析員的角色產生嚴重衝突，並且令人質疑他擬備的研究報告客觀性。因此，認為他不是獲發牌的適當人選。