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今日 16:54 香港財經

興業金融前分析員遭證監禁重投業界12個月

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證監會禁止興業金融前研究分析員謝嘉熙重投業界，為期12個月，由今年1月31日起至明年1月30日止。

證監會的調查發現，謝嘉熙在2013年8月至2015年10月期間，透過其父親在另一家經紀行的證券交易賬戶進行交易，而沒有通知其當時的僱主興業金融，並且兩次買賣興業金融受限制名單上的股票。

證監會指出，他的行為不僅違反了興業金融的內部政策和《操守準則》，而且與他作為研究分析員的角色產生嚴重衝突，並且令人質疑他擬備的研究報告客觀性。因此，認為他不是獲發牌的適當人選。

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