香港財經

中銀人壽表示，考慮到現時新型冠狀病毒疫情可能令客戶造成繳費安排上的不便，因此對客戶未能如期繳交保費，作出特別安排， 將指定壽險計劃的保費寬限期延長至6月底。

由即日起，指定壽險計劃保單如因保費逾期而失效，客戶於今年6月30日或以前為相關保單申請復效，可豁免健康申報及相關的逾期繳交保費利息。

同時，若受保人在延長保費寬限期間(即日至6月30日)不幸遇上可索償情況如患病、受傷或身故，亦會按保障條款作相應賠償，惟相關的未繳付之保費將會從賠償金額中扣除。