即巿股評 港股直擊 香港財經

香港在「武肺」侵港的陰霾下，本周大市出現戲劇性的發展，大市在承接美股因憂慮疫情肆虐會影響全球經濟，上周五收市突然爆跌603點，加上中國A股於本周一復市，預料受疫情所累，會顯著大跌，所以一眾投資者對本周一的大市未敢樂觀，但港股又在一次應驗了「全世界看淡，必有反彈」的定律，在周一跌穿26300，低見26145的情況下，作出戲劇性的「三連升」，而且連續三日的交易額達1300億，今早大市更是高開387點，重上27000關口。

大市轉跌回升，源於有消息傳出，中外醫學團隊已研製出武漢肺炎疫苗和藥物，為疫情帶來曙光，加上政府再推防疫措施，於周六(8日)起對內地來港人士隔離14天，刺激昨晚夜期緊隨歐洲股市及人民幣急飆，高見27186點。

市況未明，但每天仍有過千億成交的支持下，可見基金對大市仍未絕望，一直靜候有好消息衝擊；但筆者對此確有保留，畢竟疫情確實仍未有找到源頭，加上除香港外，眼見澳門、台灣及多個地方的抗疫措施不斷升級，是否疫情會轉趨嚴重才將「行動升級」？而且在研發抗炎疫苗上取得「重大突破」的英國倫敦帝國學院研究團隊表示，疫苗要最快到夏天才可進入人體測試，抗疫長路漫漫，大家必須時刻保持冷靜，對大市的看法應要以持平審慎的態度，不應盲從附和。

在「疫市」中，有部分股份表現優於大市，除醫藥股外，網購股、網遊股及糧油食品股異軍突起，甚至連「網上教育股」昨天亦突然起義。筆者認為，這類股份之所以突受追捧，是因為投資者相信，疫情一旦大型爆發，市民便足不出戶，須依賴「網上服務」，但筆者認為此僅屬短暫炒風，跟炒一轉，當然無妨；但長線仍要看其基本因素，投資者必須切記，勿一時忘形。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗