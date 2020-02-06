港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日下滑，並跌穿2厘水平，報1.90518厘，較周三低0.09994厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19643厘，較周三跌0.22286厘；1星期拆息回落至1.5622厘；兩星期拆息下滑至1.70512厘；3個月拆息回落至2.26762厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.33196厘；1年期拆息回落至2.39161厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7635。
今日 11:31 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日下滑，並跌穿2厘水平，報1.90518厘，較周三低0.09994厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19643厘，較周三跌0.22286厘；1星期拆息回落至1.5622厘；兩星期拆息下滑至1.70512厘；3個月拆息回落至2.26762厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.33196厘；1年期拆息回落至2.39161厘。
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