香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日下滑，並跌穿2厘水平，報1.90518厘，較周三低0.09994厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19643厘，較周三跌0.22286厘；1星期拆息回落至1.5622厘；兩星期拆息下滑至1.70512厘；3個月拆息回落至2.26762厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.33196厘；1年期拆息回落至2.39161厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7635。