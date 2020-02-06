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美國參議院表決 否定兩項特朗普彈劾控罪



美國參議院表決，否決總統特朗普彈劾案兩項控罪，使特朗普避過罷免及下台的命運，亦代表眾議院推動彈劾特朗普的努力宣告失敗。

武漢開始瑞德西韋臨床試驗



內地據報啟動瑞德西韋(remdesivir)治療新型冠狀病毒感染研究，意味這種抗病毒藥物正式進入臨床試驗。

道指收市飆483點 標指與納指創新高



中國和英國傳出研發醫治新型肺炎藥物有突破，消息帶動美股連續3日上升，納指破頂創即市新高，並與標指齊創收市新高，標指高收1.13%。納指高見9574點，升幅達到1.1%，收市回順漲0.43%。道指最多曾漲501點，收市仍升483點或1.68%。UnitedHealth和IBM分別攀高5.3%和4.84%。受疫情影響，特斯拉中國製Model 3延遲交貨，股價挫逾17%。

外圍焦點簡訊

￭ ADP美國私企職位1月增29.1萬個，較市場預期多近一倍，按年多逾9萬個。美國去年貿赤跌1.7%，至6168億美元，但12月仍增11.9%，至489億美元，多於市場預期，對華貿赤收窄6%，全年計則減少17.6%。

￭ 高通第一財季盈利按年跌13.6%，每股經調整盈利勝預期，市後股價升3%。

￭ 默克藥廠第四季利潤按年升29%，勝預期；計劃分拆女士藥品業務上市。

￭ 美滙指數尾段升0.33%，報98.28。美元兌日圓漲0.28%，兌歐羅上揚0.42%。

￭ 紐約期金升0.5%，每盎斯收報1562.8美元。

￭ 布蘭特期油收市升2.5%，每桶漲至55.28美元；紐約期油抽高2.3%。

￭ 歐央行行長拉加德：新型冠狀病毒疫情給經濟前景帶來新威脅，必要時加大貨幣政策支持。

￭ 歐洲股市三大指數收市上揚，德國升近1.5%，法國漲0.85%，英國升0.57%。

￭ 英國沃達豐(Vodafone)將華為剔出歐洲網絡建設核心。

滙控擬推高級員工裁員計劃



外電消息稱，滙控(00005)本月18日將公布新一輪針對高級國際經理的裁員計劃，主要涉及倫敦業務，並減少在部分較小型市場的業務。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26935點，較昨日恒指收市高水148點。

￭ ADR港股比例指數報26997點，較港高210點。

￭ 港府周六起對所有內地來港人士強制檢疫14天，稱貨物仍可如常入境，籲市民毋須恐慌。

￭ 國家市場監督管理總局據報結束對騰訊(00700)旗下騰訊音樂的市場壟斷調查。

￭ 「舖王」鄧成波及兒子鄧耀昇入主松齡護老(01989)。

￭ Cool Link(08491)收購消毒產品分銷商。

￭ 罕王(03788)料全年溢利增約50%。

￭ 時計寶(02033)料半年盈利按年減少約20%。