香港財經

恒生保險公布，新增「新型冠狀病毒」額外保障，毋須額外收費，保障期為2月5日至6月30日，合資格新保單或現有保單均可享有。

於2月5日前獲簽發恒生保險個人保單的現有客戶，若合資格保單受保人不幸在香港確診染上新型冠狀病毒並入院接受治療，可額外獲得住院現金賠償每日1000元(最多45日)，或一筆過1.5萬元。

此外，於2月5日至4月30日期間，個人保單在冷靜期後，若合資格保單受保人不幸在香港確診染上新型冠狀病毒，可獲得一筆過現金5萬元的診斷賠償。