香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月拆息回落至2.00512厘，較周二低0.15149厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.41929厘，較周二跌0.08535厘，連續第三日下跌；1星期拆息回落至1.70804厘；兩星期拆息下滑至1.83881厘；3個月拆息走低至2.2925厘。

長息方面，半年期拆息略跌至2.35287厘；1年期拆息則微升至2.39375厘。

港滙方面，截至上午11時30分，港元兌美元報7.7660。