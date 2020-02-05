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蘋果公司中國供應商計劃下周一復工



儘管新型冠狀病毒擴散，蘋果公司主要供應商包括iPhone代工廠鴻海精密，仍計劃下周一(10日)恢復在中國內地大規模生產。美國白宮經濟顧問庫德洛稱，疫情對美國供應鏈產生的影響可能不會是災難性。

蓋洛普民調:特朗普支持率創上任以來新高



美國蓋洛普最新民調結果顯示，總統特朗普的支持率為49%，創下他上任以來新高。

紐交所母公司傳洽購 EBay股價急升



《華爾街日報》報道，紐約證交所母企ICE洽購EBay，作價相當於公司估值300億美元。EBay股價收市急升8.78%。

納指破頂 道指收市飆407點



中國推出新措施維穩經濟，帶動美股道指最多漲505點，收市仍升407點或1.44%；納指升2.1%，創收市新高，並創即市新高9485點。蘋果及微軟同告上揚約3.3%；亞馬遜抽高2.27%，正式邁入市值1萬億美元俱樂部。Tesla曾升24.2%，高見968.99美元，收市回順漲13.7%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部去年12月工廠訂單升1.8%，勝預期，耐用品訂單經修訂後維持增長2.4%。

￭ Snapchat母企Snap第四季虧損擴大至2.407億美元，收入升44%，少於預期；市後交易時段股價跌12%。

￭ 避險貨幣失寵，日圓兌美元美市尾段跌0.77%，瑞郎回落0.35%。美滙指數漲0.16%，報97.96。

￭ 紐約期金挫1.7%，每盎斯收報1555.5美元。

￭ 紐約期油反覆失守50美元關，每桶收報49.61美元，跌1%；布蘭特期油下滑0.9%。

￭ 英國股市收市升1.55%；德國進賬1.81%；法國上漲1.76%。

￭ 總理李克強：堅決打贏疫情防控阻擊戰。副總理劉鶴要求抓好重點防控物資供應保障。商務部稱擴大醫療物資及生產原料進口。

國泰傳強制員工下月起放無薪假



市傳國泰航空(00293)擬強制員工下月起放無薪假。國泰航空宣布，與國泰港龍將逐步減少約90%往返中國內地的航班。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報26919點，高水243點。

￭ ADR港股比例指數報26854點，較香港高179點。

￭ 恒地(00012)西半山The Richmond公布銷售安排，周六發售15伙。

￭ 零售管理協會主席謝邱安儀：受疫情打擊，零售市道進入「超級寒冬期」。

￭ 中國糧油控股(00606)再派中期息4仙，取代截至去年12月底止年度末期息。

￭ 寶龍商業管理(09909)料未扣除上市費用的全年盈利按年增不低於50%。

￭ 威華達(00622)料全年綜合虧損2.73億元。

￭ 順客隆(00974)料全年錄虧損。