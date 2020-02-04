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置富產業:近期物業價格回落收購良機

置富產業信託(00778)公布截至去年12月底止全年業績，可供分派收益9.94億元，按年增長0.77%；末期每基金單位分派25.15仙，全年分派維持51.28仙。執行董事及行政總裁趙宇指出，按去年底收市價9.09元計，分派收益率達5.6厘，在低息環境下相信仍相對吸引。

趙宇表示，置富嘉湖商場去年10月完成翻新並改名為+WOO嘉湖一期，促使置富物業組合出租率由2018年底的93.1%回升至去年底的96.9%，期內續租租金調升率7.2%。+WOO嘉湖一期主打零售、餐飲、家品及教育服務，正籌備擴建+WOO嘉湖二期，未有確實投資額，計劃增加消閒及娛樂元素，資產提升工程一般的投資回報率(ROI)目標要有10%

她稱，武漢肺炎在本地爆發不久，市面人流減少，惟租戶數據尚未全面反映相關影響；置富今年將有42.1%租約到期須洽談續租，去年續租率77%，強調與租戶有長遠合作關係，今年租金調整情況會以租戶所屬的行業及營運狀況而定。旗下租戶約六至七成租戶屬必需品行業，抗跌力較強，去年表現略優於整體大市，現時在社會事件、旅客減少及武漢肺炎疫情下，零售市場面臨壓力，會積極與旗下租戶保持溝通，基於已有租戶進駐+WOO嘉湖一期，對今年公司表現保持審慎樂觀。

期內，收益19.6億元，上升1.01%。物業收入淨額14.81億元，增加0.62%。成本對收益率比率22.1%。趙宇認為，近期物業價格回落，是收購良機，主要留意屋苑商場，會留意平衡經濟下行風險，考慮投資回報及增值潛力，助基金單位持有人提升回報。

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