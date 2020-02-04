香港財經

本港零售額連跌11個月，2019年12月零售額按年下跌19.4%，跌幅少於市場預期下跌22.6%。2019年全年，零售額下跌11.1%。

政府統計處公布，去年12月零售業總銷貨價值的臨時估計362億元，按年下跌19.4%，跌幅較11月的23.7%有所收窄。扣除價格變動後，12月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌21%。

2019年全年，零售業總銷貨價值的臨時估計為4312億元，按年下跌11.1%，總銷貨數量的臨時估計則下跌12.3%。

政府發言人表示，零售業銷售在12月繼續大幅下跌，反映本地社會事件對與消費及旅遊相關活動的衝擊仍然嚴重。去年第四季合計，零售銷貨量按年下跌24.1%，是有紀錄以來最大的季度跌幅。

發言人稱，最近新型冠狀病毒疫情的威脅，沉重打擊訪港旅遊業和本地消費氣氛，零售業的經營環境變得更為惡劣。零售業銷售的短期前景很視乎新型冠狀病毒疫情的狀況如何演變。政府會密切監察情況。

去年12月按年比，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌36.7%；服裝下跌22.1%；百貨公司貨品下跌25.3%；電器及其他未分類耐用消費品下跌17.4%。

去年全年，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌22.4%；百貨公司下跌13%；服裝下跌14.6%；藥物及化妝品下跌13.2%；電器及其他未分類耐用消費品下跌15.6%。