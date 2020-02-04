香港財經

運輸及房屋局公布，截至12月底，未來3至4年一手私人住宅單位數量維持9.3萬伙，是連續七季不變。

其中已落成但仍未售出單位1萬伙，建築中但未售出的單位6.1萬伙，已批出土地並可隨時動工的單位2.2萬伙。

去年第四季度，私人住宅施工量4000伙，按季減少61.9%，按年則增1倍。落成量3500伙，按季減少20.45%，按年減少57.83%。

去年全年，私人住宅施工量1.85萬伙，按年增0.54%；落成量1.36萬伙，按年下跌35.24%。