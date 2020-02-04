香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續五日升勢，報2.15661厘，較周一低0.09625厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.50464厘，較周一跌0.11465厘；1星期拆息回落至1.88厘；兩星期拆息走低至1.97012厘；3個月拆息下滑至2.32625厘。

長息方面，半年期拆息略跌至2.35357厘；1年期拆息報2.39357厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7691。