香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第五日上升，報2.25286厘，較上周五高0.01959厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.61929厘，較上周五跌0.44107厘；1星期拆息回落至2.15875厘；兩星期拆息下滑至2.19518厘；3個月拆息回落至2.35089厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.35429厘；1年期拆息回升至2.39286厘。

港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.7670。