今日 19:21
香港財經
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中信銀行(國際)宣布，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，旗下部分分行下周一起暫時停止服務，直至另行通知。
該等分行包括中信大廈、太古城、灣仔、上水、開源道等。
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