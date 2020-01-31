本港負資產住宅按揭貸款宗數上升。
香港金管局公布，負資產住宅按揭貸款宗數由去年第三季末的53宗，增加至去年第四季末的128宗。這些個案大部分為銀行職員的住屋按揭貸款，少數涉及按揭保險計劃的貸款。這些貸款的按揭成數一般較高。
負資產住宅按揭貸款涉及的金額由去年第三季末的3.3億元，增加至第四季末的7.64億元。
負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由第三季末的700萬元，增加至第四季末的2500萬元。
銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。
今日 18:55 香港財經
本港負資產住宅按揭貸款宗數上升。
香港金管局公布，負資產住宅按揭貸款宗數由去年第三季末的53宗，增加至去年第四季末的128宗。這些個案大部分為銀行職員的住屋按揭貸款，少數涉及按揭保險計劃的貸款。這些貸款的按揭成數一般較高。
負資產住宅按揭貸款涉及的金額由去年第三季末的3.3億元，增加至第四季末的7.64億元。
負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由第三季末的700萬元，增加至第四季末的2500萬元。
銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。
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