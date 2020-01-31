香港財經 時事脈搏

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，滙豐、恒生(00011)、中銀香港(02388)、渣打等多家銀行因應情況暫停部分分行服務，或調整服務時間。金管局表示，根據銀行提供的訊息，預計會有約20%至30%分行暫時關閉，其餘繼續運作的分行中，部分縮短營業時間。

滙豐宣布，旗下24個服務網點將由2月3日(下周一)起暫停服務，直至另行通知。其他網點的服務和營業時間則維持不變。受影響的24個服務網點包括彌敦道238號分行及卓越理財中心、香港仔卓越理財中心、交易廣場分行及卓越理財中心、九龍灣分行及卓越理財中心、沙田分行、上水分行、翠屏花園分行等。

恒生銀行(00011)公布，正安排18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心，分階段於2月5日或之前暫時停止服務。由明日起，所有分行於周六會較原定時間提前一至兩小時關門，服務時間更改為上午9時至中午12時，直至另行通知。

中銀香港(02388)表示，因應目前防疫抗疫工作的需要，該行49間分行將於明日(2月1日)起暫停服務，直至另行通知。除上述分行外，該行在全港各區140多家分行將維持正常服務，並繼續實施謹慎的預防措施。

渣打香港表示，鑑於本港新型冠狀病毒疫情的發展，在考慮到客戶及員工健康，旗下18家分行下周一起暫停服務。該行相信有關安排有助防止病菌傳播，保障員工和客戶安全。

東亞銀行(00023)將於明日起暫停20間分行的服務，直至另行通告。設於有關分行的自動櫃員機亦會於期間停止服務，但該行於全港各區共有200部自動櫃員機不受分行暫停服務影響。

大新銀行明日起至下周六暫時更改全線45間分行營業時間。周一至周五營業時間，由早上10時至下午3時；周六營業時間由早上10時至下午1時。

建行(亞洲)將由明日起暫停15間分行服務，直至另行通知。客戶可前往就近分行，或透過該行「網上銀行」及「電話銀行」，繼續使用銀行服務。

中信銀行(國際)宣布，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，旗下部分分行下周一起暫時停止服務，直至另行通知。該等分行包括中信大廈、太古城、灣仔、上水、開源道等。

集友銀行由下周一(3日)起調整全線分行網點的營業時間，有關調整維持至2月7日。周一至周五由上午9時至下午3時，周六維持不變。

銀行公會表示，與會員銀行一直密切關注本港疫情發展，因應情況調整分行服務安排，包括暫停部分分行服務或調整營業時間，希望市民對銀行的臨時安排予以諒解。