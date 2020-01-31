香港財經 時事脈搏

新型冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，據了解，證監會亦已延長員工彈性上班安排，員工在下周於可行情況下能繼續留在家中工作，而在2月10日回復正常上班後，亦會採取一系列措施，包括分隔工作安排等。